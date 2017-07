Facebook spegne un'IA che aveva creato una lingua propria

A qualche giorno di distanza dalle dichiarazioni di Elon Musk , secondo cui la conoscenza dell’intelligenza artificiale da parte disarebbe molto limitata, alcuni media hanno riferito cheavrebbe spento un’IA in quanto la situazione sarebbe "sfuggita di mano".

A quanto pare, infatti, i bot creati dal social network e basati proprio su questa intelligenza artificiale, avevano sviluppato una lingua propria, incomprensibile per i ricercatori.

Secondo un rapporto, infatti, l’IA avrebbe improvvisamente smesso di usare l’inglese a favore di una creata da se, che ha escluso di fatto gli umani. Ciò ha portato i ricercatori di Facebook a spegnere il sistema in questione per poi, al riavvio, costringerlo a parlare solo in inglese.

Utilizzando degli algoritmi di deep learning, gli “agenti di dialogo” si sarebbero lasciati andare a conversazioni libere, nel tentativo di rafforzare la loro capacità di conversazione. I ricercatori hanno anche trovato questi bot “estremamente furbi nel negoziare. Dopo aver imparato a negoziare, i bot hanno invocato il machine learning per migliorare l’esito delle trattative. I bot sono diventati molto abili ed hanno finto interesse per un elemento, al fine di raggiungere un compromesso”.