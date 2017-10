Facebook sta testando le news a pagamento su Android

vuole introdurre gli abbonamenti per glipreparandosi in questo modo a diventare una delle più grandi edicole al mondo.

Sono iniziati su Facebook i test per pagare gli abbonamenti alle testate giornalistiche online attraverso gli “Instant articles”. Le prime dieci testate coinvolte sono: Bild, The Boston Globe, The Economist, Hearst (The Houston Chronicle e The San Francisco Chronicle), La Repubblica, Le Parisien, Spiegel, The Telegraph, Tronc (The Baltimore Sun, The Los Angeles Times e The San Diego Union Tribune) e The Washington Post.

Facebook offre alle testate giornalistiche due opzioni per il pagamento delle news:

1) Gli utenti potranno beneficiare di 10 articoli gratuiti prima di visualizzare una finestra con l'offerta.

2) La finestra con l’offerta si apre solo per alcuni articoli selezionati dalla testata giornalistica

Nel caso si fosse già abbonati ad un editore, ci si potrà autenticare all’interno degli Instant Articles per ottenere l’accesso completo agli articoli di quell’editore.

Le transazioni avvengono sui rispettivi siti degli editori, Facebook non trattiene nessuna commissione. Il test avviene solo su Android perché Apple chiede il 30% delle commissioni sugli abbonamenti effettuati all’interno delle applicazioni.