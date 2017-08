Facebook stories arriva sulla versione desktop (e sarà meno ingombrante)

Facebook Stories, uno dei mille cloni di Snapchat made in Zuckerbergland, sta per arrivare sulla versione desktop del social network. Al momento una prima versione è in fase di test. Facebook vuole assicurarsi che la feature venga integrata sul sito in modo adeguato.

Tech Crunch è riuscita ad ottenere uno screen shot dove è possibile vedere le stories posizionate nell'angolo in alto a destra, dove ora sono posizionati i compleanni e gli eventi in generale.

Cliccando su una storia il sito viene oscurato, con le storie in sovrappressione su tutto il resto. La posizione scelta è sicuramente meno "ingombrante" rispetto a quella che attualmente occupano sulla versione mobile di Facebook, dove sono posizionate proprio all'inizio della news feed.

Tuttavia, fa notare The Verge, è anche la prova che Facebook non sembra minimamente interessata a mollare con una feature che, tutto sommato, non pare abbia conquistato il cuore degli utenti del sito.

Facebook, lo ricordiamo, ha introdotto la stessa identica feature su Instagram, Messenger e Whatsapp nel tentativo di eliminare il concorrente Snapchat. Concorrente che all'epoca rifiutò un'offerta di acquisto da 4 miliardi dello stesso Zuckerberg.

Il tentativo sembra stia andando piuttosto bene dato che Snapchat sta perdendo soldi e terreno rispetto ad Instagram. Il che è comunque piuttosto inquietante dato che la strategia di Zuckerberg pare proprio essere: "o ti compriamo o ti copiamo e te chiudi. In entrambi i casi vinco io".