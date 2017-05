Facebook testa un nuovo servizio di cibo a domicilio

Sono così tante le novità implementate (o anche solo annunciate) di giorno in giorno su, che ormai è davvero difficile stupirsi quando il social network presenta un nuovo servizio. E così dopo lo sport, con le dirette della MLB direttamente in bacheca , Facebook pensa anche al cibo, portando le consegne a domicilio sulla sua piattaforma.

Un Facebook sempre più a 360°, dove presto o tardi potremmo davvero fare di tutto, intrattenimento e acquisti inclusi. Ora la compagnia vuole addirittura che cominciamo ad ordinare il cibo direttamente sul suo social network.

La feature è attualmente in fase di testing, sia per browser che per app mobile, e permetterà di ordinare da un catalogo di numerosi ristoranti, il tutto senza dover abbandonare la piattaforma.

Il nuovo servizio "Order Food" è presente direttamente sulla barra laterale della versione desktop, o aprendo il menù delle opzioni nella versione mobile, dove in America è adesso possibile trovare un'icona a forma di hamburger. Il servizio fa affidamento sulle piattaforme Delivery.com e Slice.

Gli utenti possono quindi scegliere se andare sulla pagina del ristorante per avere una maggiore gamme di foto o informazioni, o se cliccare semplicemente su "Start Order", accedendo al menù del posto scelto. Sarà quindi sufficiente scegliere i piatti desiderati, scegliere tra spedizione a domicilio o ritiro direttamente nel locale, e definire il metodo di pagamento. Tutto direttamente dall'interfaccia di Facebook.