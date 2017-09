Facebook, Twitter ed Alphabet convocate dal Congresso Americano

Le Commissioni d’Intelligence della Camera e Senato degli Stati Uniti hanno formalmente consegnato aed(la holding che controlla Google) un invito a comparire davanti al Congresso per un’udienza pubblica prevista per il prossimo mese di Novembre ed avente ad oggetto il caso Russiagate

A riferirlo l’Associated Press. La notizia è stata ripresa anche dal New York Times, secondo cui la decisione di convocare anche Twitter sarebbe da ricercare nel fatto che durante le elezioni si sarebbe fatto un massiccio uso della piattaforma di microblogging per interferire sulle elezioni del 2016. L’attività di disturbo, secondo l’autorevole testata, starebbe continuando anche oggi.

Il Dipartimento di Giustizia, nel frattempo, ha dato l’ok per interrogare due ex funzionari dell’FBI vicini all’ex direttore James Comey, che è stato silurato dal presidente Trump proprio qualche mese fa, scatenando non poche polemiche negli Stati Uniti.