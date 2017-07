Facebook, Twitter e Snapchat vogliono trasmettere i Mondiali 2018

sarebbero alla ricerca di un accordo per trasmettere sulle proprie piattaforme i video sintesi ed highlights delle partite che saranno giocate nel corso della Coppa del Mondo di calcio che si terrà in Russia il prossimo anno.

Le società avrebbero offerto a 21th Century Fox decine di milioni di Dollari per i diritti per il solo territorio americano. Le trattative sarebbero ancora in corso, ma Fox ancora non ha deciso se vendere i diritti esclusivi ad un unico acquirente o se dividerli.

Questa offerta però apre, per il gigante di Murdoch, una nuova via per monetizzare, ma anche promuovere il proprio palinsesto. Fox detiene infatti i diritti per gli Stati Uniti della massima competizione calcistica a livello mondiale, che verrà trasmessa anche via cavo. La società ha pagato una somma vicina ai 400 milioni di Dollari per ottenere i diritti dalla Fifa.

Al momento anche i tre social network non hanno diffuso alcuna dichiarazione in merito, ma non è escluso che ad un’eventuale asta possa anche partecipare Alphabet, per YouTube.