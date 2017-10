Facebook: un'applicazione desktop per la messaggistica istantanea

ha silenziosamente lanciato un’applicazione di messaggistica istantanea per Mac e PC, rivolta agli ambienti professionali, come confermato dal fatto che include anche funzioni come la condivisione dello schermo.

Si chiama Workplace Chat, e riprende il nome della famosa piattaforma di collaborazione tra colleghi del social network di Mark Zuckerberg, che si prefissa l’obiettivo di competere con colossi come Slack.

Secondo quanto riportato da TechCrunch, l’applicazione desktop include le funzionalità di base, come la condivisione foto e video, ovviamente le chat testuali, l’invio di clip vocali, emoji e GIF. Una feature molto interessante è rappresentata dal fatto che, per i più distratti, l'app è in grado di inviare notifiche desktop, per non perdere nemmeno una conversazione o messaggio.

L’app supporta anche a condivisione dello schermo, sia per tutto il PC che per determinate finestre.

La portavoce di Facebook, Vanessa Chan, parlando con TechCrunch, ha affermato che la decisione di lanciare questa app è stata presa dopo che il social network ha registrato una “richiesta crescente da parte degli utenti. L’applicazione desktop è ancora in beta e fase di test, per questo invitiamo tutti coloro che la utilizzeranno ad inviarci i loro feedback per permetterci di migliorarla”.

L’applicazione può essere installata attraverso questo indirizzo, ma richiede almeno Windows 7 a 64 bit o OS X Mavericks.