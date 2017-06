Facebook: una reaction color arcobaleno per il Pride

Novità per. La società di, infatti, ha annunciato l’introduzione di una nuova reaction temporanea, che sarà presente per tutto il mese di Giugno, per celebrare il. Il simbolo scelto, ovviamente è l’arcobaleno, icona dell’orgoglio

L’annuncio è stato dato direttamente sul blog ufficiale della piattaforma, su cui gli ingegneri hanno affermato che stanno cercando di “costruire una piattaforma in grado di rispettare e supportare tutte le comunità. Celebriamo l’amore e la diversità di questo Pride attraverso una reaction speciale”.

La bandiera è quella che ha fatto capolino già in passato su Facebook. La reaction però non è attiva di default: per visualizzarla, basta andare sulla pagina ufficiale LGBTQ@Facebook, raggiungibile attraverso questo indirizzo, e mettere mi piace. Dopodiché sarà possibile inserire l’arcobaleno sotto qualsiasi post o commento presente sui profili degli amici o su pagine pubbliche.