Facebook: una reactions per la Festa della Mamma, disponibile da oggi

Ancheha scelto di partecipare ai festeggiamenti per la, che ricorre domenica prossima, 14 Maggio. Il social network diha deciso di farlo a modo suo, ovvero inserendo nelle Reactions un fiore per ringraziare tutte le mamme.

Si tratterà ovviamente di una reaction momentanea, che probabilmente scomparirà al termine della festività, come già fatto negli scorsi mesi in concomitanza con altre ricorrenze.

Chiaramente il fiore potrà essere inserito non solo nei post veri e propri, ma anche nei commenti, in quanto come ormai noto la scorsa settimana il social network ha introdotto la possibilità di inserire le reactions anche nei commenti degli amici.

Il giorno della festa, il 14 Maggio, Facebook inserirà anche un piccolo banner in cima al News Feed per permettere a tutti di condividere un piccolo ricordo riguardante la propria mamma.