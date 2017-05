Facebook è usato da un quarto della popolazione mondiale

Dai guadagni trimestrali di, arrivati nella notte di ieri, arrivano delle interessanti indicazioni sull’utilizzo del social network da parte degli utenti. La società, infatti, ha oraal mese, in crescita del 17% rispetto al primo trimestre del 2016.

Attualmente, la popolazione mondiale stimata è di 7,5 miliardi di persone, il che vuol dire che il social network di Mark Zuckerberg è utilizzato da quasi un quarto delle persone presenti sul nostro pianeta.

Oltre a ciò, Facebook ha registrato un fatturato di 8 miliardi di Dollari, in aumento a sua volta del 49% rispetto al primo trimestre del 2016, ed un utile netto di poco superiore ai 3 miliardi di Dollari, che è schizzato in su del 76% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Nel corso della conference call tenuta a margine dell’annuncio, il CEO ha affermato che “Facebook ha registrato un buon inizio del 2017. Stiamo continuando a sviluppare strumenti per supportare la nostra community globale ed espanderla ulteriormente”.

Dal fronte sicurezza, Zuckerberg ha rinnovato il proprio impegno nel contrastare il fenomeno delle fake news.

Altri dati economici riguardano le spese di 1,16 miliardi di Dollari in Ricerca e Sviluppo, ed ha aumentato il personale del 38%, portandolo a 18.770 dipendenti.