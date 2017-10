Facebook: via ai test per effettuare il login attraverso riconoscimento facciale

Secondo quanto riportato da TechCrunch,starebbe testando il riconoscimento facciale come metodo per verificare l’identità e sbloccare gli account. Il gigante di Menlo Park ha precisato che la funzione sarà opzione e disponibile solo sui dispositivi che gli utenti hanno già utilizzato in passato per accedere ai rispettivi profili.

Un rappresentante ha affermato che questo rappresenta “un altro passo, al fianco dell’autenticazione a due fattori tramite SMS, per incrementare la sicurezza degli account e permettere agli utenti di confermare la loro identità”.

Il funzionamento è molto semplice: se non si riesce ad accedere agli account, e non si è in grado di sfruttare l’autenticazione a due fattori, l’applicazione provvederà ad effettuare una scansione del viso.

La notizia non ci coglie certo di sorpresa: già lo scorso mese di Aprile Mark Zuckerberg aveva rivelato di essere al lavoro su una feature simile, ma ciò che non sappiamo è se questo riconoscimento del viso utilizzerà DeepFace, che viene già utilizzato per le fotografie, per riconoscere il viso o meno.

Facebook ha comunque rivelato di aver allenato le proprie reti neurali per riconoscere i capelli, la forma del corpo e la postura degli utenti.

Chissà se questa nuova funzione sarà compatibile con il Face ID di iPhone X, attendiamo con impazienza i primi hands on e le prove.