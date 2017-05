Facebook vieta la vendita di device per la pirateria informatica sul suo social

dà man forte al fronte anticambiando le policy in materia di prodotti vendibili sul social: i box android (o con altro OS) pensati specificatamente per piratare film, serie TV e musica non saranno più tollerati, e le relative inserzioni verranno cancellate. Sotto il mirino i box android conintegrato.

Nelle nuove pollicy, nella lunga lista dei prodotti di cui non è ammessa la vendita, compaiono espressamente i prodotti e device che "facilitino o incoraggino l'accesso non autorizzato ai digital media. Lo scopo delle nuove regole è quello di proibire prevalentemente la vendita di box android con Kodi integrato.

Kodi è una piattaforma opensource che permette l'installazione di add-on di terze parti per accedere a specifici cataloghi di contenuti piratati. Al momento, nonostante il ban, è ancora possibile trovare numerosi device con Kodi integrato, a prova che il divieto deve ancora entrare completamente operativo. Verosimilmente nelle prossime ore i prodotti in questione dovrebbero sparire rapidamente, e gli utenti responsabili delle inserzioni, in futuro, potrebbero venire sospesi.