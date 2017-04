Facebook e Wikipedia insieme contro le fake news

Continua la guerra dei giganti del settore tecnologico contro le fake news, per combattere un problema che, soprattutto dopo l’elezione di, è diventata una sfida importante per i colossi della Silicon Valley.

Nella fattispecie, Facebook, Wikipedia e Mozilla hanno lanciato un consorzio battezzato News Integrity Initiative, finanziato grazie ad un investimento complessivo di 14 milioni di Dollari e sarà gestito come un vero e proprio progetto indipendente dalla scuola di giornalismo della City University of New York. Uno degli obiettivi che si prepone questo consorzio riguarda anche lo sviluppo di iniziative, eventi e ricerca per sensibilizzare l’opinione pubblica contro le bufale.

Al consorzio prendono parte anche AppNexus e BetaWorks, mentre tra i partner c’è anche l’Unesco, l’European Journalism Center e scuole di giornalismo di Francia, Germania e Danimarca. L'obiettivo è creare un web al riparo da bufale, che potrebbero anche spostare gli equilibri politici dei paesi.