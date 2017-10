Facebook down: social irraggiungibile insieme a Instagram

Dalle 17:00 circa, ora italiana,risultano irraggiungibili per molti utenti, come testimoniano i numerosi commenti su, dove ancora una volta impazza l'hashtag

I social sono in tilt e a risentirne maggiormente sembrano essere gli utenti residenti in Europa e negli Stati Uniti. Ci sono problemi ad aggiornare il feed sia sulla versione desktop che dall’app per dispositivi mobile. Diverse difficoltà sono riscontrate anche su Instagram dove la home fatica ad aggiornarsi.

Non sono stati invece riscontrati problemi sull'applicazione di messaggistica Messenger. La società non ha rilasciato ulteriori dettagli sul malfunzionamento e sulle problematiche che hanno causato il disservizio dei social ma ha rassicurato gli utenti comunicando che «siamo al corrente del fatto che ci sono problemi di accesso a Facebook e Instagram, stiamo lavorando per riportare la situazione alla normalità il più presto possibile».



Entrambe le applicazioni sembrano dare segni di miglioramento nel giro di questi minuti.