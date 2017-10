Fastweb down in tutta Italia: la rete non funziona

E’ un giovedì da dimenticare per tutti gli utentiitaliani. Da alcune ore, infatti, il servizio down detector riferisce che le linee del famoso provider sono praticamente inaccessibili, sia per quanto riguarda le connessioni ADSL che Fibra Ottica.

I modem si allineerebbero tranquillamente, ma la velocità in alcuni casi sarebbe ridotta addirittura dell’80%, mentre in altri sarebbe totalmente assente.

Al momento da parte dell’operatore telefonico non ci giungono informazioni sulla questione, ed anche gli account social ufficiali non hanno diffuso alcuna informazioni sullo stato delle reti, tanto meno sul motivo del disservizio che, almeno a giudicare dai dati di down detector, sembrerebbe riguardare tutta la rete del nostro territorio, indipendentemente dalla posizione.

Non si placa quindi il periodo nero per le connessioni in Italia. Proprio la settimana scorsa abbiamo parlato su queste pagine dei problemi riguardanti Infostrada, che sarebbero provocati da un disservizio ai router Nokia.