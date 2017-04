[AGGIORNATA] Fastweb Mobile down: si moltiplicano le segnalazioni su Twitter

Nel corso degli ultimi minuti, susi sono moltiplicate le segnalazioni da parte degli utenti, che lamentano improvvise interruzioni del servizio, sia dalla parte internet che per la fonia.

A quanto pare è praticamente impossibile accedere ad internet e telefonare da mobile. Gli utenti lamentano che non sono in grado né di ricevere, tanto meno di effettuare, telefonate da altri operatori.

La risposta data dai gestori dell’account ufficiale Twitter di Fastweb è la stessa per tutti: “siamo a conoscenza del problema. I nostri tecnici sono già al lavoro per risolvere quanto prima”.

In attesa del ripristino del servizio, vi invitiamo a segnalare sotto questa notizia eventuali disservizi.

Aggiornamento delle 15.31: I servizi sembrano essere tornati di nuovo attivi. Di seguito il comunicato ufficiale di Fastweb: “Nel corso della mattinata di oggi si è verificato, per cause non dipendenti da Fastweb, un blocco ad un nodo della rete mobile che ha provocato l’interruzione dei servizi voce e dati per circa il 15% dei clienti mobili dell'azienda. Ci scusiamo per quanto accaduto e confermiamo, a seguito dell’intervento dei nostri tecnici, il rientro del disservizio intorno alle ore 12.



Tutti i servizi sono di nuovo attivi.”