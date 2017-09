Fastweb porta a Genova la fibra ottica da 1 Giga, coperto il 63% della città

estende a Genova la copertura del servizio UltraFibra, con velocità fino a 1 Gigabit in download e fino a 200 Megabit in upload. Dopo il lancio dei servizi ad 1 Gigabit a Milano, Torino , Roma, Bari e Bologna l'Ultrafibra di Fastweb arriva anche nel capoluogo ligure.

Grazie ad una velocità fino a 10 volte superiore a quella attuale e ai bassi valori di latenza il servizio Ultrafibra consentirà alle famiglie di vivere al meglio le proprie emozioni: scaricare velocemente film in alta definizione, condividere foto e video sul web con una velocità mai sperimentata prima, giocare on-line, collegare nuovi device della casa intelligente.

Alla fine del 2017 il servizio Ultrafibra a 1 Gigabit di Fastweb sarà disponibile a Genova per 155 mila unità abitative, oltre il 40% del totale della città, collegate con la rete "Fiber-to-the-home" di Fastweb, recentemente ammodernata, e con quella in fase di realizzazione da parte di Flash Fiber, la joint venture creata con TIM per portare il FTTH in 29 città.

Ulteriori abitazioni, pari ad oltre il 25% del totale, sono invece collegate al momento dall'infrastruttura "Fiber-to-the-cabinet" (FTTC), con performance fino a 100 Megabit al secondo in download, portando il totale delle abitazioni coperte dal servizio a banda ultra-larga entro fine 2017 ad oltre il 65% della città. Entro la fine del 2018, le unità abitative per le quali sarà realizzato il tratto finale dall'armadio all'abitazione – e che saranno abilitate al servizio Ultrafibra ad 1 Gigabit - copriranno il 63% della città.