Fastweb presenta le nuove offerte per il mercato della telefonia fissa

rivoluziona l’offerta per il mercato del fisso destinato alle famiglie con tre nuove soluzioni all’insegna della semplicità, della convergenza e della convenienza.

Dopo aver introdotto i principi di trasparenza e di libertà nel mercato del mobile eliminando costi nascosti e vincoli contrattuali di durata, con le offerte: “Internet”, “Internet + Telefono” e “Internet +Telefono + Mobile”, semplici e intuitive già dal nome, Fastweb offre tre soluzioni dai prezzi chiari e trasparenti, sempre uguali e senza costi aggiuntivi per i servizi telefonici supplementari, come la segreteria o il trasferimento di chiamata, che da oggi sono inclusi.

“Internet” è infatti l’offerta base che a soli 24,95 euro ogni 4 settimane offre per la casa la connettività più veloce e performante senza limiti mentre, con 29,95 euro ogni 4 settimane, la soluzione “Internet + Telefono” include anche le chiamate nazionali illimitate da rete fissa verso tutti i numeri fissi e al costo di soli 5 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta anche tutte le chiamate verso i numeri mobili nazionali e i numeri fissi di 50 destinazioni internazionali, garantendo così la massima convenienza.

“Internet + Telefono + Mobile” è invece l’offerta più completa e convergente di Fastweb che a soli 39,90 euro ogni 4 settimane integra “Internet + Telefono” con Freedom, l’offerta mobile Fastweb più completa che prevede 6Giga di traffico in 4G e minuti e SMS illimitati. Inclusa nel prezzo anche l’opzione Fisso-Mobile che consente di effettuare chiamate illimitate da rete fissa verso tutti i numeri mobili nazionali.

Con le nuove offerte i clienti potranno inoltre sempre avere la massima copertura ovunque si trovino, dentro o fuori casa e usufruire di connessioni ultraveloci in fibra ottica fino a 1 Giga già oggi disponibili nelle città di Milano, Roma, Torino e Bologna e da settembre anche a Bari, Genova e Napoli. Accanto alla velocità del servizio UltraFibra, incluso per 12 mesi in tutte le nuove offerte, Fastweb mette poi a disposizione dei propri clienti FASTGate, il modem di ultima generazione più potente del mercato in grado di massimizzare le prestazioni di rete offrendo la massima copertura domestica e la più elevata velocità di navigazione internet, anche in wi-fi, su tutti i dispositivi. Fastweb, inoltre, offre ai propri clienti il servizio mobile 4G di ultima generazione con una copertura del territorio nazionale pari al 97%.

Tutte le offerte consentono inoltre di navigare in mobilità e con Giga illimitati, senza consumare quelli in abbonamento, grazie a WOW FI, il servizio di wi-fi condiviso tra la Community dei clienti, disponibile oggi in più di 800 città, per sfruttare tutta la potenza della fibra di Fastweb anche fuori casa. Connettersi senza limiti con WOW FI è da oggi ancora più facile grazie a MYFastweb, l’App di Fastweb che consente non solo di gestire il proprio abbonamento e di configurare da remoto FASTGate ma anche di visualizzare le mappe con l’indicazione di tutti gli hotspot WOW FI attivi in zona per una migliore esperienza di navigazione.

Con il lancio delle nuove offerte si rinnova inoltre la partnership con SKY: per i nuovi clienti l’offerta SKY e Fastweb è disponibile a 20,90 euro ogni 4 settimane fino a gennaio 2019 mentre per chi è già cliente SKY, l’offerta Internet + Telefono di Fastweb è disponibile a soli 11 euro fino a gennaio 2019. Al termine del periodo l’offerta passerà a 29,95 euro ogni 4 settimane oltre all’abbonamento SKY.