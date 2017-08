Fastweb proroga nuovamente i rinnovi gratis per le nuove attivazione

Nuova proroga diper la promozione “”. Tutti gli utenti che attiveranno una nuova SIM, online, potranno godere del primo rinnovo gratuito fino al 31 Agosto.

Attenzione però, l’offerta resta valida, come detto prima, solo per coloro che attivano una nuova SIM sul sito ufficiale dell’operatore, ma con un’opzione tra Mobile 100, Mobile 250, Mobile 500 e Mobile Freedom. Le nuove SIM hanno un costo di 20 Euro, di cui 5 Euro per la scheda, e 15 Euro per la ricarica obbligatoria, mentre la spedizione è gratuita.

Mobile Freedom offre, a 9,95 Euro al mese minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati e 6 gigabyte di internet in 4G. Mobile 250, invece, a 5,95 Euro al mese offre agli utenti 250 minuti, 250 SMS e 6 gigabyte di internet, sempre in 4G.

Per gli utenti Mobile 500 sono previsti a 5,95 Euro al mese 500 minuti, 500 SMS e 3 gigabyte di internet.

Infine, sempre allo stesso prezzo, coloro che attiveranno Mobile 100 potranno godere di 100 minuti e 100 megabyte di internet in 4G.

Le offerte sono anche disponibili con pagamento con carta di credito o addebito bancario.