Fastweb è Top Sponsor ufficiale dell'Italian e-Sports Association

è Top Sponsor ufficiale dall’Italian e-Sports Association (ITeSPA), l’unica rappresentativa Nazionale video-ludica riconosciuta dall’International e-Sports Federation, per la selezione dei migliori video-giocatori italiani che formeranno la Nazionale Fastweb.

La squadra rappresenterà per 12 mesi il nostro Paese anche nelle competizioni internazionali, partecipando soprattuto al 9° e-Sports World Championship, che si terrà in Corea del Sud dall’8 al 12 novembre, e al Gran Finale della competizione organizzata dal World Cyber ​​Arena (WCA) che si terrà in Cina a dicembre 2017.

La selezione dei migliori video-giocatori italiani, per i titoli ufficiali proposti dal 9°e-Sports World Championship, avverrà su due tornei sia online che dal vivo sui seguenti titoli: Counter Strike Global Offensive e Tekken7. Le selezioni inizieranno domenica 10 settembre e si concluderà domenica 15 di ottobre.

Di seguito il calendario del torneo:

- Counter Strike Global Offensive: 10 e 17 settembre dalle 15:00 sino alle 21:00

- Tekken7: 14-15 ottobre a Roma per tutta la giornata (inizio per le 12:00 e prosecuzione sino alle 22:00).

Per Counter Strike Global Offensive il torneo online prevedrà anche una finale dal vivo che si svolgerà all’interno del Milan Games Week, il 29 settembre, dalle 11:30 alle 18:00.

Il sostegno a questa iniziativa, che vedrà la partecipazione di centinaia di concorrenti provenienti da ogni parte d’Italia, è una testimonianza dell’impegno di Fastweb per la diffusione di un’attività che non solo viene considerata come il futuro dell’intrattenimento, ma che sempre più viene riconosciuta come attività sportiva a tutti gli effetti, con i video-giochi che saranno, per la prima volta nella storia, disciplina sportiva nella 19esima edizione dei Giochi d’Asia che si svolgeranno ad Hangzhou (Cina) nel 2022.

Fastweb, all’avanguardia nel campo delle tecnologie in Italia, offre da sempre connessioni in fibra ottica che si distinguono per velocità, potenza e bassi valori di latenza, ideali per il gaming online e per garantire a tutti gli appassionati di questa attività la miglior esperienza di gioco possibile.