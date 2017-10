FBI: nessun dettaglio sul tool utilizzato per sbloccare l'iPhone 5C

Lo scorso anno abbiamo seguito da vicino la diatriba tra Apple e l’FBI riguardante l’iPhone 5C del killer di San Bernardino, che il gigante di Cupertino si è rifiutato di sbloccare, costringendo l’agenzia federale americana ad acquistare da terzi un tool per ottenere l’accesso.

Nella giornata di ieri una corte federale degli Stati Uniti ha stabilito che l’FBI non è tenuta a svelare né il nome dello sviluppatore dello strumento, tanto meno il prezzo pagato per sbloccare il cellulare di Syed Farook.

La sentenza è arrivata che dopo che alcune testate degli USA, tra cui Vice News, USA Today e l’Associated Press, hanno intentato causa in quanto convinte del fatto che il segreto violi la libertà d’informazione, chiedendo all’FBI di rivelare il nome dello sviluppatore ed il prezzo pagato per ottenere il tool.

Sabato scorso è arrivata la sentenza definitiva, in cui il giudice federale Tanya Chutkan ha affermato che la pubblicazione del nome dello sviluppatore ed il costo potrebbe mettere lo stesso in pericolo, oltre che portare al furto dello strumento.

L’FBI si è detta d’accordo in quanto la rete dello sviluppatore potrebbe essere violata proprio per trafugare lo strumento. La corte ha dichiarato che “è logico e plausibile che lo sviluppatore sia meno capace dell’FBI di proteggere le informazioni personali di fronte ad un attacco informatico. La pubblicazione delle informazioni personali potrebbe mettere i propri sistemi a rischio hacking”.

Lo strumento a quanto pare sarebbe in grado di accedere ad una fetta ristretta di dispositivi, basati sul sistema operativo iOS 9 o precedenti, ma l’FBI ha dichiarato dinanzi alla corte di essere già al lavoro per migliorarlo e renderlo compatibile con altri smartphone.

Sulla questione relativa al prezzo pagato, la Corte sostiene che la sua pubblicazione potrebbe “designare una valore finito per la tecnologia”, e quindi mettere a serio rischio la sicurezza di milioni di dispositivo.

Gli organi d’informazione, che vogliono andare in fondo sulla questione, hanno già dichiarato che faranno appello contro la decisione.