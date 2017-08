FCA: Alfa Romeo e Maserati diventeranno spinoff indipendenti (come Ferrari)?

FCC (Fiat Chrysler Automobiles) sta pensando di rendere autonome Alfa Romeo e Maserati, creando uno o due spinoff distinti dalla casa madre. Gli obiettivi sono fondamentalmente due, vediamoli assieme.

Il primo sarebbe, sostanzialmente, quello di aumentare il valore dei brand in gioco. L'operazione ha già un precedente, quello di Ferrari. Con la creazione di uno spinoff dedicato alle auto sportive di Maranello, le azioni di Ferrari hanno visto un aumento del 140% dal debutto in Piazza Affari.

Un risultato che FCA vuole replicare con Alfa Romeo e Maserati.

Anche il secondo obiettivo è squisitamente finanziario: FCA vuole aumentare il proprio appeal in caso di future fusioni o cessioni. Ricordiamo che in passato abbiamo assistito a diversi rumor su un possibile acquisto di FCA da parte della cinese Great Wall. Insomma, qualcosa si muove e FCA punta a farsi bella per farsi trovare pronta nel caso la massiccia acquisizione –che per il momento non ha ricevuto nessun commento dalle parti in gioco– diventi, in futuro, una solida realtà.