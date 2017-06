Fender produrrà degli speaker che riprendono il look dei suoi amplificatori

La nota casa produttrice di chitarreha appena annunciato una carinissima linea diche riprendono il look dei suoi classici amplificatori per chitarre. Semplicemente un must per gli amanti del brand più iconico del mondo delle chitarre elettriche.

I modelli annunciati ad oggi sono due: il Newport e il Monterey. Il più economico e portatile è il Newport, ed ha un'autonomia di 12 ore con singola carica. Lo speaker ha un microfono integrato, e permette quindi di fare e ricevere telefonate, oltre che un ingresso USB che permette di usare lo speaker come charger per altri device.

Il più grande include due woofers e due tweeters, ma non ha una batteria interna e funziona quindi solo se collegato alla corrente. Costa ben 349,99$, mente il modello portatile più piccolo ne costa 199,99$.