Festa del Papà: Samsung sconta il Gear S3 e Gear 360

Continuano le offerte in occasione della Festa del Papà.ha annunciato che fino al 19 Marzo gli utenti potranno acquistare a prezzi speciali e scontati sia ilche la fotocamera sferica

Nella fattispecie, sarà possibile acquistare il Gear S3 (nella versione classic o frontier) più un cinturino a 399 Euro, rispetto ai 429 Euro richiesti per il solo orologio.

La telecamera, che permette di registrare video in realtà virtuale ed a 360° da cariare poi su Facebook e YouTube, invece, ha un prezzo promozionale di 249 Euro, più di cento Euro in meno rispetto ai 359 Euro di listino.

La promozione è accessibile in esclusiva attraverso il negozio online di Samsung, raggiungibile attraverso questo indirizzo.