Festa del Papà: TIM offre 3 gigabyte a prezzo scontato per 4 settimane

Sulla scia di altri operatori telefonici, anchesta lanciando delle offerte specifiche per la, che ricorre il prossimo 19 Marzo. Nella fattispecie, l’azienda italiana ha annunciato che offrirà 3 gigabyte in 4G per quattro settimane a 2,99 Euro.

La promozione, attivabile entro il 20 Marzo, si disattiverà automaticamente alla scadenza delle quattro settimane o al raggiungimento dei giga disponibili, che potranno essere utilizzati da smartphone, tablet e PC.

Per attivarla basta recarsi in un qualsiasi negozio TIM o cliccare sul tasto “Attiva” presente sul sito web ufficiale TIM.

Per maggiori informazioni su 3 Giga 4G per Te, come sempre vi rimandiamo alla pagina ufficiale presente sul sito web dell’operatore. Ricordiamo, nel frattempo, che possono usufruire dell’offerta tutti coloro in possesso di una SIM ricaricabile.