Fidget-spinner Bluetooth esplode durante la carica

si candidano ad essere senza alcun dubbio i gadget dell’estate. Tuttavia, negli Stati Uniti, e nella fattispecie in Michigan ed Alabama, sono stati segnalati in una settimana due casi di esplosione di fidget-spinner Bluetooth.

Entrambi utilizzavano la tecnologia senza fili per essere collegati ai cellulari e riprodurre musica attraverso gli altoparlanti incorporati. Le esplosioni sono state registrate dopo 30 e 45 minuti dall’inizio.

Uno dei genitori, Kimberly Allums di Gardendale, Alabama, parlando con la stampa ha rivelato di aver sentito il figlio urlare a causa delle fiamme che fuoriuscivano dal fidget spinner, e l’ha subito gettato nel lavandino. Fortunatamente però non il bambino non ha riportato alcun danno, mentre il tappeto solo qualche bruciatura.

Un incidente simile è avvenuto anche nel Michigan, dove un fidget spinner è esploso durante la carica con un cavo utilizzato anche per il baby monitor. La particolarità è data dal fatto che in entrambi i fidget-spinner sono andati letteralmente in fiamme.