Fino a 64 TB di spazio d'archiviazione e funzionalità storage Terastation

Buffalo Technology annuncia la nuova, un NAS a 8 bay a elevate prestazioni in grado di offrire l'ormai proverbiale affidabilità Buffalo e i più elevati livelli di scalabilità.

Caratterizzata da connettività 10 GbE nativa e da un robusto chassis in formato desktop, in grado di assicurare una perfetta ventilazione alla componentistica e agli HDD, questa nuova soluzione firmata Buffalo è disponibile sia nella versione fully populated, quindi, completa di tutti e 8 i dischi rigidi, sia in quella partially populated con 4 dischi e 4 bay disponibili per future espansioni.

Ideali per i backup centralizzati delle PMI, le nuove TeraStation 5810DN offrono le più ampie possibilità in quest'ambito, consentendo il salvataggio dei dati sia in locale, sia sfruttando le possibilità messe a disposizione dai servizi cloud di terze parti.

Le nuove TeraStation 5810DN sono in grado, inoltre, di offrire i massimi livelli sul fronte della sicurezza, che Buffalo garantisce attraverso continui aggiornamenti e con una scelta particolarmente attenta e selettiva dei servizi messi a disposizione, che si concentrano soprattutto nell'ambito dello storage, della virtualizzazione e della gestione e controllo degli accessi.

"Con questa nuova serie di NAS abbiamo voluto rispondere alle richieste di tutte quelle realtà che sono alla ricerca di una soluzione storage abbordabile sul fronte dei costi, ma allo stesso tempo in grado di garantire le prestazioni e i livelli di sicurezza cui le PMI non possono più rinunciare.", ha dichiarato Massimiliano Guerini, Italian Sales Manager di Buffalo Technology, che ha poi concluso: "La possibilità di acquistare la nostra TeraStation 5810DN con soli 4 hard disk e successivamente l'opportunità di poterci richiedere quelli aggiuntivi permettono di mantenere Buffalo come unico interlocutore sul NAS e continuare a beneficiare dei 3 anni di garanzia VIP, che prevede la sostituzione dei dischi a domicilio in 24 ore."