Fiocco rosa in casa Zuckerberg: è nata la piccola August!

, l’amministratore delegato e fondatore di, attraverso un breve post pubblicato sul proprio account ufficiale, ha annunciato di essere diventato papà per la seconda volta. Anche questa volta, in casaarriva un fiocco rosa, perchè è nata la piccola

Come sempre, il CEO ha scritto una breve lettera alla sua secondogenita. “Priscilla ed io siamo felici di accogliere nostra figlia August! Le abbiamo scritto una lettere sul mondo in cui speriamo che cresca, e speriamo non cresca troppo in fretta!” si legge nella prima parte della lettera, in cui sperano che il mondo del futuro offra a tutti i bambini un’educazione migliore, ma anche più cure per le malattie e soprattutto che sia composto da comunità più forti in cui vi sia la parità tra generi e diverse etnie.

“Abbiamo una grossa responsabilità: dobbiamo fare si che tutto ciò avvenga. Siamo ottimisti sulla tua generazione e sul futuro. Ma piuttosto che parlare e riflettere sul futuro, vogliamo che tu ti goda l’infanzia, perchè è quel momento in cui bisogna giocare” è un breve passaggio della lettera, che si focalizza proprio sulla prima parte di vita dei bambini, definita “magica. Sarai bambino una sola volta, quindi non preoccuparti troppo per il futuro. Faremo il possibile per rendere il mondo un posto migliore per te ed i bambini della tua generazione. August, ti amiamo e siamo eccitati di accompagnarti in questa avventura. Ti auguriamo una vita di gioia, amore e speranza”.