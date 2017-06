Firefox Focus sbarca anche su Android, per massima privacy e zero pubblicità

Finalmente arriva anche su, il browser mobile pensato per garantire massima privacy, limitare i fastidiosi tracker dei siti internet e ridurre ai minimi termini la pubblicità invasiva. Su iOS nel tempo è già riuscito a crearsi una solida user base di appassionati.

Lanciato lo scorso anno, Firefox Focus di Mozilla è un browser mobile pensato per rimuovere ogni traccia dopo il suo utilizzo, niente cronologia di default e, soprattutto, tutti i tracker disabilitati in automatico. Firefox Focus fino ad oggi era disponibile solo su iOS, ma ora è approdato finalmente anche su Android.

Quasi tutti i browser moderni hanno una modalità "Do Not Track" e una modalità navigazione privata. Tuttavia Firefox Focus ha fatto di queste due feature la normalità, garantendo esclusivamente una navigazione sicura. Senza tracce superficiali di sorta, a differenza di tutti gli altri browser che di norma danno informazioni a destra e a manca con la possibilità solo eventuale, e sempre a discrezione dell'utente, di alzare barriere in difesa della propria privacy.

Focus a dirla tutta, è un browser piuttosto minimale, non prevede nemmeno la possibilità di accumulare più tabs di navigazione, permettendo una sola finestra aperta per volta. La filosofia è quella di un browser in modalità incognito indipendente da un browser principale.

Mozilla Focus gode di un discreto seguito su iOS, con ottime recensioni sull'app store. Otterrà la stessa popolarità anche su Android?