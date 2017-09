Firefox Focus si aggiorna su Android, ora possibilità di aprire più tab assieme

Firefox Focus si aggiorna su Android. Ora il browser pensato per garantire la massima privacy supporta la possibilità di aprire più finestre. Una feature che era richiesta da molto tempo. Purtroppo non si hanno informazioni su una eventuale introduzione anche per iOS.

Lanciato lo scorso anno, Firefox Focus di Mozilla è un browser mobile pensato per rimuovere ogni traccia dopo il suo utilizzo, niente cronologia di default e, soprattutto, tutti i tracker disabilitati in automatico.

Quasi tutti i browser moderni hanno una modalità "Do Not Track" e una modalità navigazione privata. Tuttavia Firefox Focus ha fatto di queste due feature la normalità, garantendo esclusivamente una navigazione sicura. Senza tracce superficiali di sorta, a differenza di tutti gli altri browser che di norma danno informazioni a destra e a manca con la possibilità solo eventuale, e sempre a discrezione dell'utente, di alzare barriere in difesa della propria privacy. La filosofia di Firefox Focus è quella di un'app per la modalità incognito indipendente da un browser principale.

Prima di adesso, Focus si presentava come un browser piuttosto minimale, non prevedendo nemmeno la possibilità di accumulare più tabs di navigazione, ma permettendo una sola finestra aperta per volta. Ora, almeno sulla versione Android, le cose sono destinate a cambiare con l'ultimo aggiornamento, grazie alla possibilità di accumulare più finestre di navigazione. Non si sa ancora se e quando la feature raggiungerà pure la versione per iOS che, ironicamente, è pure la prima ad essere stata rilasciata da Firefox. Quella per Android, infatti, non è disponibile che da pochi mesi.



Ad essere aggiornata su iOS, comunque, è la versione regular di Firefox, che adesso supporta la modalità tracking protection, oltre che alcune funzioni di ad e content blocking quando si usa la modalità in incognito. Due cose che, in un certo senso, lo rendono più simile alla versione privacy oriented.