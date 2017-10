Firefox: stop al supporto su Windows XP e Windows Vista

Il tempo disugiunge al termine., infatti ha annunciato che dal prossimo giugno 2018 interromperà il supporto del proprio browser sui due sistemi operativi ormai datati ed obsoleti di

La compagnia ha spiegato che continuerà a rilasciare gli aggiornamenti di sicurezza fino a Giugno 2018, dopo di che il browser continuerà a funzionare, ma non riceverà più alcun tipo di aggiornamento da parte della società, il che rappresenta un rischio per gli utenti, che probabilmente si troveranno costretti a cambiare o sistema operativo o browser per poter navigare in internet in assoluta libertà.

“Invitiamo i nostri utenti ad aggiornare le proprie macchine ad una versione di Windows ancora supportata da Microsoft, in quanto gli OS non supportati dal produttori non possono ricevere aggiornamenti di sicurezza ed includono exploit noti a tutti, che possono rappresentare un pericolo per i dati” ha spiegato la compagnia in un comunicato.

Anche Chrome ha interrotto il supporto per Windows XP lo scorso anno, ed anche lo stesso Internet Explorer non è più aggiornato dal gigante di Redmond.

Windows XP non è più supportato da Microsoft dall’8 Aprile 2014, dopo 12 anni, mentre per Vista gli aggiornamenti non vengono più rilasciati dall’11 Aprile 2017.