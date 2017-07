Fisker EMotion: auto elettrica da sogno con 640 Km di autonomia

Dopo una gestazione durata più del previsto arriva finalmente sul mercato la, auto elettrica ad alte prestazioni creata da

La vettura in realtà non è ancora disponibile ma è prenotabile con soli 2000 dollari, mentre il costo finale è di ben 130.000 dollari, con la consegna prevista per il 2019. Oltre all’autonomia elevata però, di circa 640 Km, Fisker promette una ricarica davvero fulminea, in grado di garantire 160 Km di autonomia in soli 9 minuti di carica. Non è stato precisato quale tecnologia sia dietro a questa incredibile velocità di carica degli accumulatori installati a bordo dell’auto, ma il dato è certamente molto interessante, come lo sono anche le prestazioni, non ancora confermate, che parlano di una velocità di punta di 260 km/h. La Fisker EMotion presenta anche sistemi di sicurezza tecnologici all’avanguardia, compresa la guida autonoma, e può contare su due motori elettrici e quattro ruote motrici.