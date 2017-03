Flame VS Blaze: trailer per il MOBA 3 VS 3 di Square Enix

Quest’oggi, Square Enix ha pubblicato il primo trailer occidentale per il suo MOBA mobile 3 contro 3 di prossima uscita: Flame VS Blaze. Il video gameplay mostra diverse meccaniche di gioco e introduce alcuni dei coloratissimi personaggi che potranno essere utilizzati dai giocatori.

Lo sviluppo del titolo è affidato ad un team di veterani dell’industria, tra i quali troviamo il producer Hironori Okayama (Kingdom Hearts Unchained X), il director Yuji Abe (Final Fantasy XIII) e il character designer Gen Kobayashi (The World End With You). Flame VS Blaze permette di fare squadra con due amici e affrontare battaglie 3 contro 3 allo lo scopo di distruggere il reattore della squadra avversaria: questo, dopo un determinato lasso di tempo, prende vita e inizia a scontrarsi con il reattore degli oppositori.

Lasciandovi alla visione del trailer, vi ricordiamo che Flame VS Blaze è previsto per il 2017 sui dispositivi mobile.