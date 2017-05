Ford continua a puntare sulle automobili autonome, ecco il nuovo CEO!

a quanto pare ha ancora intenzione di puntare sulle automobili a guida autonoma. Il produttore americano, infatti, ha confermato queste intenzioni con la nomina del nuovo amministratore delegato,, che è stata ufficializzata questa mattina.

Hackett è stato il capo della divisione specializzata nelle tecnologie a guida autonoma di Ford, ed arriva al vertice dell’azienda dopo un periodo di forti turbolenze, rappresentate da un calo del 25% delle vendite e 1.400 dipendenti licenziati.

Il nuovo numero uno è stato CEO di Steelcase, per cui ha portato una profonda innovazione in un campo precedentemente inesplorato. Ford ha annunciato la nomina rivelando che la scelta è ricaduta su Hackett per “rafforzare ulteriormente il proprio core business delle automobili a guida autonoma ed accelerare un cambiamento strategico volto a capitalizzare quanto più possibile le opportunità rappresentate dai nuovi mercati”.

Tuttavia, nonostante ciò secondo il WSJ la società potrebbe tagliare il suo personale ulteriormente.