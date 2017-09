Ford Shelby Raptor, ancora più aggressivo con 75 cavalli in più

Ford ha annunciato un modello ancora più aggressivo per il suo super Truck, lo Shelby Raptor. Il modello del 2018 sarà ancora più potente, aumentando cavalli, coppia motrice e migliorando anche le sospensioni.

Rispetto al modello 2018, il motore V6 twin-turbo da 3.5L del modello Ford base acquista altri 75 cavalli, arrivando ad un totale di 525HP (unità di misura americana). Rispetto al modello base cambiano anche i cerchioni, più grandi, e le sospensioni, qua con two stage shock system.

Il prezzo per il modello Shelby non è dei più economici, parliamo di 117.460$ (rispetto i 68.000$ del modello base), e i modelli prodotti saranno appena 500. Se si è già proprietari di un Ford Raptor del 2018, negli USA, sarà possibile rinviarlo alla casa madre per ottenere un buono di 49.295$ da scalare sul prezzo di listino dello Shelby.

"Negli ultimi anni abbiamo lavorato con partner come Ford Motor Company per progettare una versione Shelby di questo truck", ha spiegato il vicepresidente della compagnia Vince La Violette. "Abbiamo costruito un modello nel 2017 pazzesco, ora siamo pronti per offrire una versione anche sulla base del modello del 2018".