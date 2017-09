Ford sta usando Microsoft HoloLens per progettare le sue nuove macchine

A quanto pare Ford sta facendo grosso uso delladiper progettare le sue nuove macchine. Il visorepermette agli ingegneri della casa automobilista americana di visualizzare in tempo reale le modifiche da adottare in sovrappressione sui prototipi già prodotti.

"É incredibile come si possa combinare il vecchio e il nuovo –modelli esistenti ed ologrammi– in un modo che permette agli ingegneri di risparmiare tempo, sperimentando più soluzioni in maniera rapida e semplice", ha spiegato Moray Callum, vicepresidente del dipartimento di Ford che si occupa di design. "Microsoft HoloLens è un potente strumento per i designer dato che ci permette di reinventare i veicoli e l'esperienza di guida in tempi rapidissimi".

Ma la tecnologia di Microsoft, spiega sempre Ford, sarebbe anche uno strumento di comunicazione micidiale, permettendo a designer ed ingegneri di condividere preziose informazioni diminuendo il rischio che queste finiscano nelle mani di curiosoni o, peggio, concorrenti. Ford non sarebbe l'unica casa automobilistica ad aver abbracciato la tecnologia di Microsoft, anche Audi, Volvo, Volkswagen e perfino la NASA hanno scelto di usare HoloLens per alcuni dei processi di produzione dei loro veicoli. Ulteriore prova che VR e Mixed Reality non sono affatto tecnologie esclusivamente utili per l'entertainment. Anzi, si stanno rivelando strumenti sempre più utili nel mondo professionale. Qua, ad esempio, vi abbiamo raccontato di come la VR potrebbe fare la differenza nella lotta alle malattie genetiche.