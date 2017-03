Forum dello Sviluppo in Cina: Microsoft regala un Surface Pro 4 a Tim Cook

Curioso episodio registrato in Cina, dov’è in corso il Forum sullo Sviluppo., infatti, ha regalato ai presenti oltre 300, ed alla conferenza era presente anche l’amministratore delegato di, che ha ottenuto il suosulla propria scrivania per porre domande ed usare

La maggior parte dei partecipanti avrebbe lasciato sulla scrivania i Surface Pro 4 appena iniziata la conferenza, mentre non è noto cosa abbia utilizzato Tim Cook. Non è però la prima volta che Cook è stato fotografato alle prese con un computer Windows, già in passato era stato ritratto a fianco di un Mac con a bordo Windows mentre era in visita ad una linea di produzione dei Mac.

Sarebbe però senza dubbio curioso conoscere l’opinione del CEO di Apple su quello che è comunque uno dei dispositivi di punta della concorrenza, nel mercato occupato dagli iPad, che proprio nella giornata di ieri sono stati rinfrescati con un nuovo modello da 9,7 pollici.