Foxconn: spediti ad Apple i primi iPhone X, ma sono solo 46.500

Il primo lotto diè finalmente uscito dalla catena di montaggio di Foxconn in Cina. A sostenerlo il sito locale Xinhuanet, secondo cui il partner produttivo del gigante di Cupertino avrebbe inviato alla Mela le prime 46.500 unità, a due paesi diversi.

Chiaramente si tratta di una cifra esigua, se si conta che almeno secondo le stime degli analisti, la domanda iniziale è da interpretare nelle unità di milioni di pre-ordini.

La notizia è stata anche ripresa dal DigiTimes, da sempre estremamente affidabile su tutto quanto concerne il mondo della tecnologia. Il sito sostiene che le 46.500 unità sono dirette nei Paesi Bassi e negli Emirati Arabi Uniti.

Le stime dei volumi di produzione non cambiano, ed il Nikkei riferisce che Foxconn sarebbe in grado di produrre fino a 400.000 unità a settimana, ma ancora non avrebbe raggiunto la piena operatività a causa di alcuni problemi con il sistema della fotocamera frontale TrueDepth 3D, che incorpora anche il Face ID. Proprio questo, infatti, potrebbe essere il motivo principale per la mancanza di unità al lancio.

Scarsa disponibilità che a quanto pare non sembra frenare alcuni utenti, che si sono detti disposti ad aspettare fino a 2 mesi per poter mettere le mani sul nuovo smartphone di Apple.