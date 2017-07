Francia: stop alle automobili a diesel e benzina entro il 2040

Svolta storica in Francia. Il ministro dell’ambiente francese, infatti, ha presentato un piano ambizioso che prevede il divieto assoluto di vendita, entro il 2040, e circolazione delle automobili a combustibili.sostiene che la Francia abbia bisogno di “porre fine alla vendita di benzina e diesel” nel giro di vent’anni circa.

Tuttavia, almeno al momento non è chiaro in che modo il paese gestirà la transazione, ma Hulot dice che “ci sono le condizioni per farlo”.

La Francia può fare leva sul fatto che molte delle società che producono automobili hanno le sedi nella nazione, ecco perché il governo potrebbe esercitare pressioni su Peugeot, Citroen e Renault per accelerare il processo.

Hulot però starebbe anche progettando una sorta di incentivo finanziario per tutti coloro che sceglieranno di acquistare automobili ibride o elettriche, ma secondo molti però potrebbe anche essere interpretata come una sorta di tassa sull’inquinamento per i veicoli vecchi.

La Francia inoltre agirà in maniera attiva nella lotta contro i cambiamenti climatici attraverso una tassa sul carbonio, e spingerà ulteriormente sulle energie rinnovabili.