Fresh 'n Rebel presenta i nuovi cavi microUSB e Lightning

, il marchio giovane e un po' ribelle di accessori per smartphone e tablet, presenta i nuovi cavi Fabriq Cables. Questi resistenti cavi hanno un affascinante stile retrò e sono disponibili in sei eleganti colori: Concrete, Army, Peppermint, Cupcake, Buttercup e Cloud.

Che gli utenti desiderino abbinare il colore del cellulare o della cover o scegliere un colore contrastante, i nuovi cavi Fabriq Cables di Fresh 'n Rebel mettono in risalto ogni cellulare. L'intreccio di fili di nylon in stile retrò non è soltanto elegante, ma rende il cavo resistente all'usura. Questo cavo, resistente e ordinato, diventerà il preferito di tutti nel giro di pochissimo. Si abbina perfettamente alle batterie Powerbank Fresh 'n Rebel disponibili negli stessi colori.

Il Fabriq Micro-USB Cable permette agli utenti di ricaricare e sincronizzare tutti i dispositivi mobili dotati di porta Micro-USB, dagli smartphone ai tablet, fotocamere digitali, e-reader o l'affidabile Rockbox. Grazie alla possibilità di scelta tra 1,5 e 3 metri di lunghezza, gli utenti possono prendere il cavo più corto o quello che offre maggiore libertà per muoversi e usare il dispositivo mentre è in carica.

Il Fabriq Lightning Cable consente agli utenti di ricaricare e sincronizzare tutti i dispositivi iOS dotati di connettore Lightning. Il connettore Lightning non solo è più piccolo e resistente, ma può anche essere inserito da qualsiasi lato. Non sarà più necessario spostare i cavi per trovare il lato adatto. Il cavo è disponibile con 1,5 m di lunghezza o nella versione extra-lunga da 3 m, ideale per ricaricare i dispositivi a casa e continuare a usarli mentre solo in carica.

I Fresh 'n Rebel Fabriq Cables sono disponibili nei migliori punti vendita da aprile 2017.