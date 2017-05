G7 Taormina: TIM potenzia le reti telefoniche fisse e mobile in vista del Summit

, a ridosso del G7 di Taormina che si terrà il 26 e 27 Maggio prossimo, ha annunciato di aver effettuato un investimento di oltre 3 milioni di Euro per potenziare le reti fisse e mobile che verranno utilizzate dai leader e dalla stampa nel corso del Summit.

Il piano prevede l’introduzione di una vasta gamma di novità. La prima, si legge nel comunicato stampa, riguarda il lancio dei servizi a banda ultralarga sulla nuova rete in fibra ottica in tecnologia FTTC (fiber to the cabinet). Questa architettura di rete, che attualmente mette a disposizione di cittadini e imprese connessioni superveloci fino a 100 Megabit al secondo in download, è già in grado di erogare, grazie all'elettronica presente negli armadi stradali, servizi fino a 200 Megabit, il cui lancio è previsto nelle prossime settimane. Il programma di cablaggio ha già consentito di collegare in fibra i 27 armadi del territorio cittadino per una copertura pari a oltre 6.300 unità immobiliari.

L’operatore telefonico italiano inoltre ha anche realizzato dei collegamenti dedicati a supporto del G7 attraverso una rete ultrabroadband in fibra con circuiti a 1Gbps, per effettuare dirette streaming e realizzare collegamenti video, ma anche per fornire accessi ultraveloci alle delegazioni presenti sia negli hotel che nelle sale convegni.

Per quanto riguarda il lato mobile, TIM ha attivato nel centro di Taormina la rete 4.5G che consente di raggiungere (sui dispositivi supportati) la velocità di 500 Megabit. TIM ha inoltre potenziato l’intera rete mobile presente nell’area urbana tramite numerosi interventi sui siti basati sulla tecnologia 3G/4G e con l’attivazione di Small Cells, ovvero delle antenne di dimensioni ridotte e a basso impatto ambientale che hanno la capacità di irradiare il segnale anche in ambienti difficilmente raggiungibili dalle normali stazioni radio base.

“L’iniziativa conferma l’impegno di TIM per la digitalizzazione del Paese e ha l’obiettivo di mettere a disposizione un’infrastruttura sempre più veloce ed affidabile, in grado di rispondere alla crescente domanda di connettività – dichiara Roberto Chiappini, Responsabile Network Operations Area Sud di TIM -. Siamo orgogliosi di dare supporto in termini di nuove infrastrutture di telecomunicazioni ad un evento importante come il Summit dei Capi di Stato, che potrà così beneficiare di tecnologie e servizi innovativi che poi resteranno patrimonio dell’intera collettività”.