Galaxy Note 8: già disponibile il primo aggiornamento per il dispositivo

Ad un giorno dal debutto sul mercato, previsto per domani 15 Settembre, Samsung ha già rilasciato il primo aggiornamento per il Galaxy Note 8 , il phablet top di gamma 2017 annunciato qualche settimana fa all’IFA di Berlino e che ha ottenuto un riscontro molto positivo da parte della stampa e gli utenti.

L’aggiornamento, disponibile almeno al momento solo in Europa, pesa 571 megabyte, e non cambia la versione del software installato sul sistema, ancora Android 7.1.1 Nougat. Secondo il changelog ufficiale, si tratta di un minor update che non aggiunge alcuna nuova funzionalità di rilievo, ma va a migliorare le prestazioni complessive dello smartphone, incluse quelle collegate alla ricarica wireless, ma andrebbe a migliorare anche la stabilità della fotocamera.

Purtroppo, però, l’aggiornamento non sembra includere la patch di sicurezza di Google di Settembre, ma quest’altro aggiornamento dovrebbe comunque essere disponibile nel corso delle prossime settimane.

La prima cosa che si troveranno di fronte gli utenti che domani riceveranno il dispositivo sarà la schermata che li avvisa della presenza di un aggiornamento di sistema.