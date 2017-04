Galaxy Note 8 in arrivo con doppia fotocamera migliore dell'iPhone? 

A poco più di sei mesi dal clamoroso tonfo registrato dacon il, che come ormai noto è stato ufficialmente ritirato dal mercato a causa dei problemi registrati dalla batteria, emergono le prime indicazioni su quello che potrebbe essere il successore.

Secondo quanto affermato dall’analista di KGI Securities, Ming-Chi Kuo, il Galaxy Note 8 potrebbe adottare un sistema a doppia telecamera simile al G6 di LG o l’iPhone 7 Plus di Apple.

Kuo afferma che la fotocamera del Note 8 sarà “l’aggiornamento più importante” dello smartphone, con zoom ottico 3x, stabilizzatore ottico dell’immagine su entrambe le lenti e capacità di scattare immagini grandangolari da 12 megapixel ed effettuare riprese da 13 megapixel con teleobiettivo.

Kuo sostiene anche che la “doppia macchina fotografica del Note 8 sarà molto migliore di quella dell’iPhone 7 Plus e dell’iPhone 8”.

L’analista già in passato si è dimostrato essere estremamente affidabile da questo fronte, chissà se lo sarà anche questa volta.