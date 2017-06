Galaxy Note 8 in arrivo con processore Snapdragon 836?

Il, a giudicare dagli ultimi rumor emersi in rete, dovrebbe essere annunciato dail prossimo mese di agosto. Un dirigente, nelle scorse settimane ha risposto ad alcune domande sul dispositivo, ed ha rivelato innanzitutto che lo scanner per le impronte digitali non sarà incorporato sotto lo schermo.

Una notizia che conferma, in parte, i render emersi negli scorsi giorni, che mostravano appunto un dispositivo con un pulsante fisico.

Oggi, ci giunge notizia che il phablet includerà il chipset Snapdragon 836, ovvero con una velocità massima per i core di 2,5 Ghz, rispetto agli 2,45 Ghz dell’825. Inoltre, il system on chip sarà caratterizzato da una GPU che gira a 740 MHz.

Lo Snapdragon 836 dovrebbe inoltre anche essere presente sull’LG V30 ed i prossimi modelli della gamma Pixel. La stessa strategia è stata adottata da Qualcomm lo scorso anno, quando ha lanciato prima lo Snapdragon 820, per poi apportargli delle piccole modifiche e rilasciarlo sotto il nome di Snapdragon 821.