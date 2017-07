Galaxy Note 8: in arrivo una sola nuova colorazione?

potrebbe introdurre una sola nuova opzione di colorazione per il nuovo Galaxy Note 8 , il phablet top di gamma che la società coreana dovrebbe presentare il prossimo 23 Agosto. L’indiscrezione è stata lanciata da Roland Quandt, uno dei leakster più famosi ed affidabile.

Lo stesso Quandt, attraverso il proprio account ufficiale Twitter ha svelato che il Galaxy Note 8 sarà disponibile nelle opzioni Black, Orchid Grey ed il nuovo Deep Blue.

Chiaramente, come sempre, vi invitiamo a prendere la notizia con le molle dal momento che si tratta di una semplice indiscrezione, ancora non confermata in via ufficiale da nessuna fonte vicina al produttore. Chiaramente, però, Samsung ha sempre avuto una strategia piuttosto particolare con le nuove colorazioni, basti pensare che l’anno scorso con il Note 7 ha debuttato il Coral Blue, che essendo stato particolarmente popolare tra gli utenti, è stato portato anche sul Galaxy Note 7 (prima del ritiro), ed i nuovi Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus.