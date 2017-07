Galaxy Note 8: in arrivo una versione Emperior con 256 gigabyte di memoria?

Samsung già negli scorsi anni ha lanciato delle edizioni speciali dei propri dispositivi top di gamma, indirizzate principalmente alla Corea del Sud. A quanto pare, il gigante asiatico ha intenzione di fare lo stesso anche con il Galaxy Note 8, il phablet che presenterà il prossimo 23 agosto

Secondo quanto emerso oggi sul web, la versione limitata del dispositivo si chiamerà Emperior Edition ed includerà delle specifiche tecniche mostruose. E se il Note 8 “regular” includerà 64 gigabyte di storage interno e 6 gigabyte di RAM, il Galaxy Note 8 Emperior Edition sfoggerà 256 gigabyte di memoria interna ed 8 gigabyte di memoria volatile.

Non sappiamo se si tratterà di una variante disponibile in esclusiva per la Corea del Sud oppure se sarà disponibile anche altrove.