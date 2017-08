Galaxy Note 8: l'evento di presentazione riassunto in 8 minuti

Nel pomeriggio di ieri si è tenuto l’atteso evento di presentazione del, il nuovo phablet top di gamma della società coreana che si appresta ad essere uno degli smartphone più popolari della seconda metà dell’anno.

L’evento Unpacked di New York è stato estremamente lungo e ricco di novità, come sempre quando si tratta di keynote targati Samsung. I ragazzi di The Verge, però, consci del fatto che non tutti hanno avuto modo di guardarlo, hanno caricato sul loro canale ufficiale YouTube un filmato, visualizzabile come sempre in apertura, in cui tutto l’evento viene riassunto in otto minuti.

Per tutte le informazioni sul Galaxy Note 8 presentato ieri, vi rimandiamo ai nostri speciali ed alle nostre notizie, pubblicate in presa diretta su queste pagine. Seguiranno nei prossimi giorni ulteriori approfondimenti sul Note 8, oltre che news aggiuntive non appena emergeranno altre novità sul cellulare.

La speranza, ovviamente, è che il Note 8 abbia una sorte migliore del suo predecessore.