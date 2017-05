Galaxy Note 8: trapelano in rete le prime foto ufficiali

Un nuovo leak, pubblicato da SamMobile, ha mostrato per la prima volta in assoluto il volto del, il phablet top di gamma che la società coreana dovrebbe lanciare nel corso della prossima estate e che avrà il non facile compito di far dimenticare il tonfo registrato con il Note 7 lo scorso anno.

Il dispositivo, secondo quanto si legge online, dovrebbe avere uno schermo da 6,3 pollici, più grande di 0,6 pollici rispetto al predecessore. In questo modo, il Note 8 diventerebbe lo smartphone più grosso mai creato da Samsung.

Il dispositivo dovrebbe includere molte delle caratteristiche non presenti nel Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus, a partire dal lettore delle impronte digitali, che dovrebbe essere integrato direttamente nel display e non accanto alla fotocamera posteriore. In secondo luogo, potrebbe essere presente una doppia fotocamera posteriore, una feature che è stata messa da parte all’ultimo minuto nell’S8 ed S8 Plus.

Ovviamente, trattandosi di leaks, vi invitiamo a prenderle con alle molle in quanto potrebbero anche non corrispondere alla realtà.