Galaxy Note 8: Vodafone lancia le offerte per acquistare il nuovo phablet

A pochissime ore dalla presentazione ufficiale,ha già ufficializzato le offerte che lancerà sul mercato per permettere ai propri clienti di acquistare il nuovo, il phablet top di gamma 2017 svelato ieri dal gigante coreano.

In tutti i negozi Vodafone il dispositivo sarà disponibile dal 15 Settembre. Preordinandolo si riceverà in regalo Samsung DeX, il dock che consente di trasformare il dispositivo in un computer desktop.

Vodafone ha imposto un prezzo di acquisto di 999 Euro per il Galaxy Note 8. In alternativa, sarà acquistabile a rate in abbinamento ad un’offerta.

Il cellulare, nelle versioni Gold e Black, potrà essere acquistato con l’offerta Vodafone RED, che offre minuti ed SMS illimitati, oltre che 8 gigabyte di internet, a 15 Euro ogni quattro settimane, a cui si aggiunge il contributo iniziale di 299,99 Euro. In omaggio sono previsti 2 gigabyte aggiuntivi ogni quattro settimane.

Il Galaxy Note 8, inoltre, supporta la rete 4.5 di Vodafone, disponibile a Firenze e Palermo, e che garantisce una velocità di trasferimento di 800 Megabit al secondo, e di 550 Megabit al secondo a Milano e Verona.

Il phablet supporta anche Vodafone Wallet, l’applicazione per i pagamenti di Vodafone che facilita le transazioni semplicemente avvicinando lo smartphone al POS.