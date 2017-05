Galaxy S8: 5 milioni di unità vendute in meno di un mese?

Potrebbe già essere un vero e proprio successo il. Secondo alcune cifre finite nelle mani di The Investor, le vendite dello smartphone top di gamma 2017 della società coreana starebbero procedendo a gonfie vele.

Nella fattispecie, la testata riferisce che Samsung avrebbe già venduto a livello mondiale oltre 5 milioni di unità, che però ancora non sono state confermate in via ufficiale dal produttore. Il rapporto parla di vendite “combinate”, il che vuol dire che si riferiscono ad entrambi i modelli e non ad uno solo.

Samsung sta anche per programmare l’espansione della disponibilità in 120 paesi del mondo, tra cui la Cina, una mossa che potrebbe stimolare le vendite ulteriormente, e che potrebbe permettere al Galaxy S8 di raggiungere le cifre di vendita sperate. Samsung infatti prevede di toccare quota 50-60 milioni di unità vendute entro la fine dell’anno, una cifra che renderebbe l’S8 un vero e proprio successo a livello mondiale, al pari dei Galaxy storici.